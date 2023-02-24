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STK'lerin depremzedelere yardımları sürüyor

Sivil toplum kuruluşları (STK), Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde yaraları sarmak için insani yardım çalışmalarına devam ediyor.

Genel 24.02.2023, 00:50
STK'lerin depremzedelere yardımları sürüyor

Sultan Derneği, 47 gönüllü ekibiyle AFAD koordinasyonunda bölgeye 9 bin koli su, 150 kumanya, 15 bin kuru gıda ürünü, 150 bin ambalajlı ekmek, 3 bin 500 sandviç ekmek, 40 bin çay, 3 bin meyve suyu, 84 küçükbaş kurban, 12 bin iç çamaşırı, 5 bin 500 çorap, 1000 patik, 1000 bere, 300 metre kefen, 2000 battaniye, 100 hijyen kolisi, 200 kadın ve erkek giysisi, 450 mont, 200 odun sobası, 30 ton kömür, 150 çuval odun, 2 mobil tuvalet ve bir ev tipi konteyner olmak üzere 10 tır insani yardım malzemesi gönderdi.

Öte yandan dernek, Kahramanmaraş Dulkadiroğlu'ndaki AFAD çadırlarına şu ana kadar 51 bin kişilik, günlük olarak ise 3 bin kişilik sıcak yemek dağıtımına devam ediyor.

- Siyer Vakfı, deprem bölgesindeki çalışmalarını sürdürüyor

Siyer Vakfı, depremin ilk gününden itibaren afet bölgeleri için çalışmalara başladı. AFAD'a nakdi yardım gönderen vakıf, depremin 3. günü Hatay'a yardım tırı sevk etti.

Depremin 4. gününden itibaren ise Adıyaman Küçük Sanayi Sitesi'nde kurulan aşevinde günlük çorba ve 2 öğün yemek çıkarılarak merkez, köy ve ilçelere sıcak yemek ulaştırıldı.

Vakıf, gezici araçlarıyla erzak, ısınma malzemeleri ve kıyafetleri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmaya devam ediyor.

- Uluslararası İyi Dünya Derneğinden 1 milyon liralık yardım

Uluslararası İyi Dünya Derneği, deprem bölgeleri ve depremzedeler için 1 milyon lira tutarında eşya, gıda ve kışlık malzeme yardımında bulundu.

Deprem bölgeleri için çalışmalarını sürdüren dernek, şu ana kadar başta Türkiye olmak üzere Afrika, Balkanlar, Doğu Asya ülkeleri ve Orta Doğu'nun bazı ülkelerinde çeşitli insani yardımlar gerçekleştirdi.

- BAKAP'tan depremzedeler için "hayır çorbası" satışı

Başakşehir Gençlik ve Kadın Platformu (BAKAP), depremin ilk günlerinden itibaren sahaya destek göndermeye devam ediyor.

Adıyaman'a 10 bin sandviç ve meyve suyu gönderen BAKAP, Kahramanmaraş ve Hatay'a ise jeneratör sevk etti. İstanbul'a gelen depremzedeler, yazlık evlere yerleştirildi.

Platform, depremzedelerin ihtiyaçları için Kayabaşı Merkez Camisi'nde her cuma "hayır çorbası" satışına başladı.

BAKAP bünyesindeki Beyazgül Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ise dernek binasını eve çevirip 7 depremzedeye bir yıllığına tahsis etti.

- Islamic Relief Türkiye, 83 bin 908 depremzedeye ilk yardım ulaştırdı

Islamic Relief Türkiye, depremin yaşandığı andan itibaren uluslararası medya üzerinden acil yardım çağrısında bulunarak 10 milyon avronun üzerinde bağış topladı.

İhtiyaç sahiplerine etkili şekilde ulaşabilmek için belediyeler, AFAD ve bölgedeki STK'ler ile koordineli çalışan Islamic Relief Türkiye, Kahramanmaraş, Hatay'ın Yayladağı ve Altınözü ilçeleri, Gaziantep'in Nurdağı, İslahiye ve Nizip ilçeleri, Kilis ve Şanlıurfa'ya 4 bin 50 battaniye, 828 içme suyu, 54 bin 504 kek, 26 bin 525 meyve suyu, 77 bin paket hurma, 3 bin 154 gıda paketi, 2 bin 500 hijyen kiti ve 3 bin 172 market alışveriş kartı gönderdi.

Kaynak: AA
#stk #deprem #yardım
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