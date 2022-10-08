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Sosyal medyadan terör örgütü propagandası yapanlara operasyon

Tekirdağ'da, sosyal medya üzerinden PKK/KCK/PYD/YPG propagandası yapanlara yönelik operasyon yapıldı.

Genel 08.10.2022, 09:52
Sosyal medyadan terör örgütü propagandası yapanlara operasyon

Tekirdağ'da, sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG propagandası yaptığı öne sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.

Operasyonda, tabanca, 54 fişek, 80 uyuşturucu hap ve örgütsel içerikli kitap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
#terör örgütü #Propaganda #sosyal medya
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