Sosyal medyadan kendini ele verdi: Sahte dolar saçan şahıs yakalandı

Alınan bilgiye göre, Cihangir Mahallesi Sıraselviler Caddesi üzerindeki bir otelde kalan Filistin uyruklu İsrail vatandaşı M.A.G.B. elindeki sahte dolarları dışarı saçtığıyla ilgili görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaştı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntüler üzerine "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" ve "parada sahtecilik" suçlarıyla ilgili başlattığı çalışma sonucu şüpheliyi kaldığı otelde gözaltına aldı.

Ekipler odada yaptığı incelemede üzerinde "sahte" ibaresi olan 12 dolar ele geçirdi.

Öte yandan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.