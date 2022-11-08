Sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapan 58 kişiye gözaltı kararı
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesaplarını ele geçirerek dolandırıcılık yapan 58 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesaplarını ele geçirerek dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 58 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, "İnstagram"da üyelik kaydı bulunan gerçek kişilere ait hesapları hileli yollarla ele geçirerek haksız kazanç elde eden ve bu paraları akladıkları belirlenen 9'u organizatör 58 şüpheli hakkında Ankara merkezli 10 ilde yakalama kararı çıkarıldı.
Sosyal medya sitesinde üyelik kaydı bulunan gerçek kişilere ait hesapları ele geçiren şüphelilerin, hesap sahibinin listesindeki mağdurlara ulaşıp kendilerini hesap sahibi olarak gösterdikleri ve yüksek kazanç vaadiyle dolandırdıkları kaydedildi.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|12
|29
|2. Başakşehir
|12
|24
|3. Galatasaray
|12
|24
|4. Adana Demirspor
|12
|23
|5. Kayserispor
|13
|23
|6. Beşiktaş
|13
|22
|7. Trabzonspor
|12
|22
|8. Konyaspor
|13
|21
|9. Antalyaspor
|12
|16
|10. Alanyaspor
|13
|16
|11. Gaziantep FK
|12
|15
|12. Kasımpaşa
|13
|15
|13. Karagümrük
|12
|12
|14. Ankaragücü
|12
|12
|15. Giresunspor
|12
|12
|16. Hatayspor
|12
|11
|17. Sivasspor
|13
|10
|18. İstanbulspor
|12
|8
|19. Ümraniye
|12
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|12
|27
|2. Bodrumspor
|11
|21
|3. Keçiörengücü
|11
|21
|4. Samsunspor
|12
|20
|5. Boluspor
|11
|19
|6. Manisa FK
|11
|19
|7. Rizespor
|11
|18
|8. Pendikspor
|11
|18
|9. Bandırmaspor
|11
|15
|10. Sakaryaspor
|12
|15
|11. Adanaspor
|12
|14
|12. Göztepe
|11
|14
|13. Tuzlaspor
|11
|12
|14. Altay
|12
|12
|15. Altınordu
|11
|12
|16. Ö.K Yeni Malatya
|12
|10
|17. Erzurumspor
|11
|10
|18. Gençlerbirliği
|11
|7
|19. Denizlispor
|12
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|13
|34
|2. M.City
|13
|32
|3. Newcastle
|14
|27
|4. Tottenham
|14
|26
|5. M. United
|13
|23
|6. Brighton
|13
|21
|7. Chelsea
|13
|21
|8. Liverpool
|13
|19
|9. Fulham
|14
|19
|10. Crystal Palace
|13
|19
|11. Brentford
|14
|16
|12. Leeds United
|13
|15
|13. Aston Villa
|14
|15
|14. Leicester City
|14
|14
|15. West Ham United
|14
|14
|16. Everton
|14
|14
|17. Bournemouth
|14
|13
|18. Southampton
|14
|12
|19. Wolves
|14
|10
|20. Nottingham Forest
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|13
|34
|2. Real Madrid
|13
|32
|3. Atletico Madrid
|13
|24
|4. Real Betis
|13
|24
|5. Osasuna
|13
|23
|6. Real Sociedad
|13
|23
|7. Athletic Bilbao
|13
|21
|8. Rayo Vallecano
|13
|21
|9. Villarreal
|13
|18
|10. Real Valladolid
|13
|17
|11. Valencia
|13
|16
|12. Mallorca
|13
|16
|13. Getafe
|13
|14
|14. Girona
|13
|13
|15. Almeria
|13
|13
|16. Espanyol
|13
|12
|17. Sevilla
|13
|11
|18. Celta Vigo
|13
|11
|19. Cadiz
|13
|11
|20. Elche
|13
|4