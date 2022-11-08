Sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapan 58 kişiye gözaltı kararı

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesaplarını ele geçirerek dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 58 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, "İnstagram"da üyelik kaydı bulunan gerçek kişilere ait hesapları hileli yollarla ele geçirerek haksız kazanç elde eden ve bu paraları akladıkları belirlenen 9'u organizatör 58 şüpheli hakkında Ankara merkezli 10 ilde yakalama kararı çıkarıldı.

Sosyal medya sitesinde üyelik kaydı bulunan gerçek kişilere ait hesapları ele geçiren şüphelilerin, hesap sahibinin listesindeki mağdurlara ulaşıp kendilerini hesap sahibi olarak gösterdikleri ve yüksek kazanç vaadiyle dolandırdıkları kaydedildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.