Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur savcılığa ifade verdi
Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur hakkında yayınladığı video fragmanındaki görüntülerde İslami değerlere hakaret ettiği iddiasıyla soruşturma açılmıştı. Uğur savcılığa o görüntüler için ilk ifadesini verdi.
Genel 05.10.2021, 09:49 05.10.2021, 10:02
Sosyal medya platformundaki kanalında yayınlanacak programın fragman içeriğinde İslami değerlere hakaret ettiği iddiasıyla hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma yürütülen sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur savcılığa ifade verdi.
Uğur, "Kaçak göçmen sorununa dikkat çekmek için böyle bir video çektik" diyerek suçlamayı reddetti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu'na "şüpheli" sıfatıyla ifade veren Oğuzhan Uğur'un, "Kaçak göçmen sorununa dikkat çekmek için böyle bir video çekip yayınlandık. Hiçbir dini değeri aşağılamak gibi amacımız olamaz. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik bir yana halkın büyük bir kısmının rahatsız olduğu konuyu dile getirdik" dediği öğrenildi.
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