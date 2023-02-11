Sorumlular tek tek yakalanıyor

Kahramanmaraş'ı vuren deprem sonrasında başlatılan soruşturma kapsamında, sorumlu müteahhitler, mimarlar, mühendisler tek tek yakalanıyor.

Adana'da yıkılan bazı binaları inşa eden firmanın sahibi Hasan Can Alpargün Lefkoşa'da gözaltına alındı.

Depremden etkilenen Adana'da yıkılan bazı binaları inşa eden firmanın sahibi Hasan Alpargün, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da gözaltına alındı.

62 GÖZALTI KARARI

Adana'da depremde yıkılan binaların sorumlularına yönelik soruşturma kapsamında 62 gözaltı kararı verildi.

Öte yandan bölgede "Deprem Suçları Soruşturma Bürosu" kurulmasına karar verildi.

RÖNESANS REZİDANSIN SAHİBİ TUTUKLANDI

Gözaltına alındıktan sonra tutuklanan bir diğer isim ise, Hatay'da en az 1000 kişiye mezar olan Rönesans Rezidans'ın sahibi oldu.

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