Soru soranlardan hoşlanmama: Soru alerjisi

Terzinin Oğlu'nun yazısı şöyle:

Uzun yıllardır iş hayatında, çeşitli sektörlerde, ülkelerde, kültürlerde ve koşullarda yüz yüz toplantılar yapıyorum.

İşe alım mülakatları, satış, pazarlama, iş geliştirme, iletişim, strateji içerikli toplantılara vesile olan profesyonel ya da ticari ziyaretler, çeşitli iş toplantıları, sunumlar, ilk, takip, sonlandırma görüşmeleri, sosyal etkinlikler, arkadaş, dost, hısım ve hatta bazen hasım, akraba birliktelikleri, vs.

Son iki yıldır Covid 19 Pandemisi vesilesi ile bu görüşmelerin eskiye göre çok daha büyük bir bölümü artık sanal alemde, görüntülü, web tabanlı toplantılara evrildi, ister istemez.

Ancak dünyanın başına bela olan, ekonomik, sosyal, teknolojik ve psikolojik olarak tüm dengeleri birkaç yüz milyon insanın canını bedel olarak alıp tereyağından kıl çeker gibi değiştiren bu 21. Yüzyıl Devrimi öncesinde de, sonrasında da temel bir mesele var ki, o hiç değişmedi.

Geri kalan toplumların baş belası.

Gelişmemiş, gelişememiş, geliştirilmemiş, gelişmesi istenmeyen tüm sosyolojik yapıları, toplumları kanser gibi sarıp sarmalayan, bakteri, virüs, mikropçasına insan topluluklarını hasta ve felç edip, yatalak yapan, çürüten bir lanet.

"Soru alerjisi!"

Soru soranlardan hoşlanmama meselesi.

Soran, sorgulayan, detaylandıran, analiz, sentez eden, irdeleyen, eleştiren insanlara karşı tepkisel yaklaşım.

Bu tip insanlardan kısa yoldan, bir şekilde kurtulma refleksi.

Biat kültüründe yetişmiş, lidere sorgusuz sualsiz itaat etmek üzere kodlanmış, atayı, babayı, dedeyi, patronu, müdürü, şefi, abiyi putlaştıran, ilahlaştıran ve dünyanın gelişmesi, bilim ve teknolojinin ilerlemesi, değişim, gelişim ve dönüşüm için olmazsa olmaz eleştirel düşünceyi tümüyle red eden bu anlayış, geri kalmışlığın ve dolayısıyla fakirliğin, yokluğun, yoksulluğun ve yoksunluğun %80 nedenidir bence.

Maalesef, üzülerek belirtmek isterim ki ülkemizde de sayısı giderek artar miktarda, köşe başlarını tutan insanların büyük bir bölümü, bu davranışsal yaklaşım içinde hareket etmekte.

Soru sormaya korkar olduk adeta.

Benim gibi soru sormayı, sorgulamayı, derinleştirmeyi, yabancıların bence tam anlamıyla bir türlü gerçek anlamı itibariyle Türkçe'mize çeviremediğimiz challenge diye ifade ettiği şeyi yapmaya alışmış, bunların teşvik edildiği okullarda okumuş, o kültür ile yoğrulmuş insanlar için bu durum inanılmaz rahatsız edici, üzücü ve bıktırıcı olmaya başladı.

Kimle konuşsak, bu yukarıda bahsettiğim güruhla nerede temas etsek, ikinci, bilemediniz üçüncü soruda ima, kızgınlık, üstten ifadeler, tersleme ve hatta neredeyse cesaret edilebilse fırça moduna evrilen cevaplar almaya başladık, biz soru sevenler olarak.

Birkaç ay önce tedavi için gittiğim geleneksek tıp yapan bir doktor arkadaşım bile bana günlük olarak daha az soru sorma egzersizi önerdi desem, inanır mısınız?

Size soru sorulmasından hoşlanmıyor olabilirsiniz.

Konuşmak da istemeyebilirsiniz.

Bırakın da meraklı insanlar soru sormaya devam etsinler!