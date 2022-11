Son Osmanlılardan Hişam Nimetullah Efendi'ye fahri doktora unvanı verildi

Üniversitenin Topkapı Yerleşkesi'nde bulunan Yenikapı Mevlevihanesi'nde düzenlenen törende konuşan Hişam Nimetullah Efendi, fahri doktora unvanına layık görüldüğü için büyük bir onur duyduğunu belirterek, üniversiteye teşekkür etti.

Çocukluğundan beri atalarının hikayesine duyarlı olduğunu, onlara olan sevgisinin kendisini bugünlere taşıdığını ifade eden Hişam Nimetullah Efendi, "Soyum İslam Alimi Ebubekir Efendi’ye kadar dayanmaktadır. Dedem, 1863 yılında Osmanlı Devleti tarafından bölgedeki Müslümanları eğitmek üzere Cape Town’da görevlendirilmiştir. Trajik ölümüne kadar vazifesini sonuna kadar ifa etmiştir. Ebubekir Efendi’nin ailesi İngiliz sömürgeciliğinin ve aynı zamanda yerel yönetimlerinin Apartheid tavırlarına ve aşağılamalarına maruz kalmıştır. Tüm bu baskılara rağmen Ebubekir Efendi’den aldığımız ilim ve irfanı bugüne kadar taşımayı biz de kendimize vazife bildik ve ne mutlu bana ki bu ailenin mensuplarından biri olarak bugün buradayım." diye konuştu.

Ebubekir Efendi’nin 4 ay tehlikeli yolculuk yaptıktan sonra Güney Afrika'ya ulaştığını kaydeden Hişam Nimetullah Efendi, "Ebubekir Efendi, Güney Afrika'nın dağlarını, tepelerini görünce ellerini açıp 'Ben buraya kaderime geldim' demiş, Sultan ona bu görevi verince, bir ailem bir hayatım var dememiş hemen göreve koyulmuş. Gönül rızası ile bu yolculuğa çıkmış. Cape Town’ı yuvası, yürümesi gereken bir yol gibi görmeye başlamış." ifadelerini kullandı.

"Anlatılmayan hikayelerin ve işkencelerin öznesi olduk"

Hişam Nimetullah Efendi, Güney Afrika'nın çoğunluğunun Müslümanlardan oluşmasına rağmen sırf derilerinin renginden dolayı sömürgeciler tarafından yok edildiğini söyledi.

Güney Afrika'ya ilk Müslümanların Malezya ve Endonezya'dan geldiğini aktaran Hişam Nimetullah Efendi, şöyle konuştu:

"Güney Afrika'daki Müslümanlar da atalarım gibi özlerini korumaya çalıştılar, Apartheid rejimlerinin ırkçı ve anti İslamcı yaklaşımlarıyla mücadele ettiler. Bu dönemde Ebubekir Efendi’nin ailesinden bazıları, özellikle maddi durumları iyi olanlar Kanada gibi ülkelere göç ettiler. Biz Güney Afrika'da kalmaya devam ettik. Maalesef anlatılmayan hikayelerin ve işkencelerin öznesi olduk. Bugün aynı şeyler yine Amerika'nın eliyle yapılıyor. Biz, İslam inancımızı bu mücadelenin içinde ayakta tutacağız diyerek hiçbir yere gitmedik. Bazıları ayırımcılıktan kaynaklanan işkencelerden kaçmak için Hristiyanlığa girdi. Şu anda yeniden İslam'a dönüş yapıyorlar."

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris başta olmak üzere birçok insanın Müslümanlardan ve Afrikalılardan nefret ettiğini savunan Hişam Nimetullah Efendi, Amerikalıların köle olarak kullandıkları Afro-Amerikalılardan özür dilemek zorunda kaldığını anlattı.

Hişam Nimetullah Efendi, Amerikalıların Afrikalılara karşı ikiyüzlü bir politikayı hala sürdürdüklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şiir

Türkiye'nin Afrika'da çok sevildiğini söyleyen Hişam Nimetullah Efendi, Mustafa Kemal Atatürk'ün de Afrikaların gözünde önemli bir yeri olduğunu ifade etti.

İki yıl önce Türk kimliği ve Türk pasaportu alarak Türk vatandaşlığına geçtiğini hatırlatan Hişam Nimetullah Efendi, Türk vatandaşı olmaktan büyük şeref duyduğunu belirtti.

Hişam Nimetullah Efendi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'in Suriyeli sığınmacılara kucak açarak büyük bir erdem gösterdiğini ifade ederek, "Erdoğan, dünya lideridir." dedi.

Hişam Nimetullah Efendi, Cumhurbaşkanı Erdoğan için yazdığı şiir okudu:

"Adaletle ve adaletin eliyle dünyanın reddettiğine el uzattı/ İnsanlık adına dünyada bir ilk oldu ve çaresizlerin çaresi oldu/ Acının içerisinde Gazzelilerin, Filistinlilerin yardım eli oldu / Açlıktan, işkenceden, çaresizce muzdarip olmuş Suriyelilerin yardım eli oldu/ Allah'ın eli her zaman üzerinizde olup sizi korusun, kollasın/ Siz insanlığın sesisiniz/ Çok acı çekenin sesisiniz/ Mücadelelerde yaşamlarını kaybedenlerin sesisiniz/ Binlerce insan size duasını esirgemez ki Allah'ın kurallarından bir milim bile şaşmadan en güzel yeri çaresiz analar, babalar için biçareler için koruyorsunuz/ Vatanınızı her neye mal olursa olsun cennet olmaktan çıkarmıyorsunuz /Örnek lider/ İlgisini alakasını çekmiş ülkelere örnek/ Her kimin ihtiyacı olursa olsun, ne ödül bahşedileceğini bilmeksizin elini uzatan Başkan Erdoğan/ Korkusuz Erdoğan/ Allah'ın koruyucu eli her daim üzerinizde olsun/ Allah seni korusun."

Konuşmaların ardından Rektör Muhammed Fatih Andı, Türkiye ile Güney Afrika Cumhuriyeti arasında yürüttüğü insani diploması nedeniyle Hişam Nimetullah Efendi'nin fahri doktora unvanına layık görüldüğün kaydetti.

Hişam Nimetullah Efendi'ye fahri doktora diploması Rektör Andı ve Üniversitenin Mütevelli Heyet Başkanı Mevlüt Ünsal tarafından takdim edildi.