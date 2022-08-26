Son kullanma tarihi geçmiş 3 bin kozmetik ürün ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri ile zabıta ekipleri, Evren Sanayi Sitesi'ndeki üretim ve paketleme yapan iş yerini denetledi.

İş yerindeki incelemelerde, bazı kozmetik markalarına ait doluma hazır ambalajlar, dolum makineleri ile son kullanma süresi geçmiş 2 bin 600 paket saç boyası ve 400 paket tüy dökücü kozmetik ürün ele geçirildi.

El konulan ürünler ekiplerce imha edildi, iş yeri hakkında tutanak tutuldu.