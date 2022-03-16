Soğuk ve yağışlı hava devem edecek
Ülkemizin perşembe gününden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği öngörülüyor.
Ülkemizin perşembe gününden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Yapılan açıklamada, "Ülkemizin perşembe gününden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Bölgemiz genelinde Perşembe öğle saatlerinden itibaren kar yağışı şeklinde başlayacak yağışların aralıklarla etkili olması bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının önümüzdeki bir haftalık periyotta mevsim normallerinin 6 ila 10 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. Vatandaşlarımızın ve yetkililerin Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınlayacağı güncel hava tahmin ve uyarı raporlarını takip etmeleri önem arz etmektedir. Kayseri'de Perşembe öğle saatlerinden sonra kar yağışı şeklinde başlaması beklenen yağışların Cuma akşam saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 6 ila 10 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. Kırşehir'de Perşembe öğle saatlerinden sonra kar yağışı şeklinde başlaması beklenen yağışların Pazar günü akşam saatlerine kadar aralıklı şekilde etkili olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 6 ila 10 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. Nevşehir'de Perşembe öğle saatlerinden sonra kar yağışı şeklinde başlaması beklenen yağışların Cuma akşam saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 6 ila 10 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor" denildi.
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