'Şoför uyudu mu uyumadı mı" görüntüler geldi

Bahçelievler'de İETT otobüsü, durakta bekleyen yolcuların arasına dalmış, feci kazada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi de yaralanmıştı. Tedavi altına alınan yaralılardan biri daha hayatını kaybetti. Kazadaki ölü sayısı 2'ye yükseldi. Öte yandan kazaya dair otobüsün içindeki güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul Bahçelievler'de 2 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı kazanın ardından gözaltına alınan İETT sürücüsü Sefer B., otobüsün frenlerinin bozuk olduğunu, yolcular ise Sefer B.'nin araç kullanırken uyuklar vaziyette olduğunu iddia etti.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesine sevk edilen şoför Sefer B'nin Cumhuriyet savcısını verdiği ifadeye ulaşıldı.

Buna göre, Sefer B, mesaisinin 05.50'de başladığını ve 21.30'da biteceğini belirtti.

Kazaya karışan aracın kendisine ait olmadığını, şoför olarak çalıştığını bildiren Sefer B, "Olay öncesinde gözlerim karardı olay olduktan sonra kendime geldim. Tansiyon hastalığım var. Kesinlikle uyumadım tansiyon ilacı kullanıyorum o gün de kullanmamıştım. Yolcunun beyanını kesinlikle kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.

Araç içi kamera kayıtları ortaya çıktı

Öte yandan kazaya dair otobüsün içindeki güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Yolcuların uyuduğunu öne sürdüğü şoförün, gözlerinin kapandığı ve kazayla birlikte irkilerek başını kaldırdığı görülüyor. Şoför aracı kontrol etmeye çalışırken bu sırada yolcuların panik yaşaması da dikkat çekiyor.

Savcılık ifadesinde tansiyon ilaçlarını kullanmadığı için fenalaştığını söyleyen İETT otobüsü şoförü, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Bahçelievler'deki İETT kazası kamerada

Otobüsün çarptığı minibüs şoförünün de "mala zarar verme" suçundan şoför Sefer B'den şikayetçi olduğu öğrenildi.

Olaya şahit bir yolcunun da soruşturma kapsamında alınan ifadesinde, uyuyup uyumadığını sorduğu Sefer B'nin o esnada esnediğini, otobüsün arka bölümüne geçtiği sırada kazanın gerçekleştiğini anlattığı kaydedildi.

Kazada ölen kadının cenazesi Sinop'a götürüldü

Öte yandan, kazada hayatını kaybeden Hikmet Kaya'nın cenazesi, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak defnedilmek üzere Sinop'a götürüldü.

Adli Tıp Kurumu önünde basın mensuplarına açıklama yapan Kaya'nın damadı Muharrem Burak Özen, büyük üzüntü içinde olduklarını söyledi.

Özen, "Bununla alakalı sorumluların bir an önce cezalandırılmasını, konunun açığa kavuşturulmasını istiyoruz. Konuyla alakalı herhangi bir ihmal varsa bunun sebebini merak ediyoruz." dedi.

Bahçelievler'de ikamet eden kayınvalidesinin bir akraba ziyaretine gitmek için durakta beklediğini dile getiren Özen, "İhmalkarlık sonucu oluşan kaza. Uyku halinde olduğunu düşündüğümüz şoförün aracı insanların, yayaların üzerine sürdüğü söyleniyor. Bu bir söylenti tabii ama gelecek kayıtlarla ve videolarla cevap alacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Bahçelievler'de dün meydana gelen kazada, fiziksel engelli Hikmet Kaya (51) olay yerinde hayatını kaybetmiş, 2'si yabancı uyruklu 5 kişi yaralanmıştı. Yaralılardan 1 kişi daha hayatını kaybetti.