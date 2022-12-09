Sivil trafik ekiplerinden taksilere denetim
İstanbul Kadıköy'de sivil trafik ekiplerinin taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Ekipler tarafından emniyet kemeri takmayan ve çalışma belgesi bulunmayan sürücülere ceza kesildi.
Genel 09.12.2022, 13:50
İstanbul Kadıköy'de sivil trafik ekiplerinin taksilere yönelik denetiminde, emniyet kemeri takmayan ve çalışma belgesi bulunmayan sürücülere ceza kesildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, taksilere yönelik Kadıköy Rıhtım Caddesi'nde denetim yaptı.
Denetimde durdurulan araçların, belediye izin belgeleri, ehliyet ve ruhsat kontrolü yapıldı.
Çalışma izin sürelerinin dolduğu belirlenen 2 sürücüye 1823'er lira ceza yazıldı.
Kaynak: AA
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