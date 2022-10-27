Sivas'ta yola çıkan at kazaya neden oldu: 15 yaralı
Sivas'ta yola çıkan at kazaya neden oldu. Bir hafif ticari araç ve iki otobüsün karıştığı kazada 15 kişi yaralandı.
Genel 27.10.2022, 07:12
Salih Koçak idaresindeki hafif ticari araç Sivas-Ankara kara yolu Yılanlıkaya mevkiinde aniden yola çıkan başıboş bir ata çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan ata arkadan gelen Mahmut Doğan yönetimindeki ve Zeynel Oral idaresindeki yolcu otobüsleri çarptı.
Kaza sonucu Cevdet Sarıkaş, Bekir Küllükçü, Seval Yılmaz, Mahmut Doğan, Hasan Çalkap, Yunus Şahin, Mehmet Şenol, Kayhan Satılmış, Kadir Güler, Zeynal Yetişir, Ramazan Karakurt, Selahattin Ergin, Abdullah Ulema, Ahmet Sinan Kılınç ve Zeynep Gün yaralandı.
Yaralılar Sivas'taki hastanelerde tedavi altına alındı.
Jandarma ve polis ekipleri kara yolunda güvenlik önlemi alırken, kazaya sebebiyet veren at ise telef oldu.
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