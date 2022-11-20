Sivas'ta müstakil evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti
Sivas'ta müstakil evde yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında bir kişi hayatını kaybetti.
Genel 20.11.2022, 09:34
Mısmılırmak Mahallesi Cihangir Sokak'taki müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangında, engelli olduğu öğrenilen Yusuf Delice yaşamını yitirdi.
Delice'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.
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