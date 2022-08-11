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Şişli’de asayiş uygulaması: Bin 705 kişi sorgulandı

İstanbul'un Şişli ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün 12.00 ile 23.00 saatleri arasında Kuştepe bölgesinde asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Genel 11.08.2022, 08:51
Şişli’de asayiş uygulaması: Bin 705 kişi sorgulandı

Şişli'de emniyet ekipleri, Kuştepe bölgesinde dar alan asayiş uygulaması yaptı. Denetimlerde 1705 kişi sorgulandı, 58 araç ve 295 motosiklet de kontrol edildi.

İstanbul'un Şişli ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün 12.00 ile 23.00 saatleri arasında Kuştepe bölgesinde dar alan asayiş uygulaması yaptı. Uygulamada, 1705 kişi, 584 araç ve 295 motosiklet denetlendi.

Denetimler sonucunda 1 kişiye yoklama kaçağı olmaktan, 1 kişiye de dur ihtarına uymamak ve trafiği tehlikeye düşürmek suçundan 854 lira cezai işlem uygulanırken, 3 kişiye de uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak bulundurmak suçundan işlem yapıldı.

Denetimler sırasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kaynak: AA
#Şişli #asayiş uygulaması
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