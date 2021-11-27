Sis hava yolu ulaşımını aksattı

Kars'ta etkili olan sis nedeniyle iki uçak seferinde 3 saat gecikme yaşandı.

Kentte iki gündür etkili olan yoğun sis, hava ulaşımını da aksatıyor.

Sis nedeniyle Kars'tan İstanbul'a yapılması planlanan iki uçak seferi 3 saat gecikmeli gerçekleşti.

Öte yandan, kara yollarındaki yoğun sis dolayısıyla sürücüler trafikte güçlükle ilerledi.