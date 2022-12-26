Şırnak'ta terör örgütlerine operasyon

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 18-26 Aralık'ta il genelinde terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlar yapıldı.

Operasyonlarda, 4 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.