Şırnak'ta terör örgütlerine operasyon
Şırnak'ta terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Genel 26.12.2022, 16:15 26.12.2022, 16:52
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 18-26 Aralık'ta il genelinde terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlar yapıldı.
Operasyonlarda, 4 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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