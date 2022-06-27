Şırnak'ta uyuşturucu ve asayiş operasyonu: 47 gözaltı
Şırnak'ta bir haftada düzenlenen uyuşturucu, kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 47 şüpheli yakalandı.
Genel 27.06.2022, 10:25
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi.
Bir haftada düzenlenen operasyonlarda 15 şüpheli yakalandı.
Yapılan aramalarda, 18,08 gram metamfetamin, gümrük kaçağı 9 bin 810 paket sigara, 4 bin 778 emtia malzemesi ele geçirildi. Ayrıca resmi belgede sahtecilik olayı tespit edildi.
Şüpheliler hakkında yasal işlem yapıldı.
Kentte ayrıca, 20'si asayiş, 10'u kaçakçılık ve 2'si terör olmak üzere 32 şüpheli yakalandı. Şüpheliler yasal işlem yapılmak üzere ilgili birimlere teslim edildi.
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