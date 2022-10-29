Şırnak'ta PKK'ya yönelik operasyon
Şırnak'ın Cizre ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.
Genel 29.10.2022, 17:41
İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü PKK'ya yönelik çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında düzenlenen operasyonda, H.G, R.T, T.G, N.K, R.T, G.G, B.M, A.T. ve C.C. gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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