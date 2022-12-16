Şırnak'ta kamyonet ve otomobilin çarptığı 28 koyun telef oldu

Sürücü ve plakaları henüz öğrenilemeyen otomobil ile kamyonet, Şırnak-Cizre kara yolu şehit güvenlik korucusu Dündar Page tünelinde refüjden yola çıkan küçükbaş hayvan sürüsüne çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada, 28 koyunun telef olduğu belirlendi.

Sürücülerin yaralanmadığı kazada, araçlarda hasar meydana geldi.