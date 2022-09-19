Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: Çok sayıda gözaltı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi.

1 haftada düzenlenen operasyonlarda 37 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda, 9,3 gram metamfetamin, 0,23 gram eroin, 6,34 gram esrar, gümrük kaçağı 3 bin 65 paket sigara, 215 cep telefonu aksesuarı, 40 emtia eşyası, 15 elektronik sigara, 4 cep telefonu, 24 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. Şüpheliler hakkında yasal işlem yapıldı.