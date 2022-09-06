Şırnak'ta aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde husumetli aileler arasında meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Genel 06.09.2022, 07:49
Alınan bilgiye göre, Kale Mahallesi İmam Hatip Caddesi'nde husumetli Y. ve B. aileleri arasında akşam üzeri yaşanan tartışma sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada M.Z.Y, kayınbiraderleri Mervan B, M.E.B. ve M.B'yi silahla yaraladı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi ile 112 Acil Sağlık ekiplerince Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Mervan B. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Şüpheli M.Z.Y. güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.
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