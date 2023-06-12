Şirin Payzın neden yok? Şirin Payzın Halk TV'den ayrıldı mı?

Şirin Payzın neden Halk TV'de yok ayrıldı mı, ne oldu soruları kanalın izleyicisi tarafından bu aralar merakla soruluyor.

Seçimlerden sonra bir anda ortadan kaybolan gazeteciler arasında CHP'li Şirin Payzın da bulunuyor.

Payzın seçim sonuçları netleştikten sonra bir anda sırra kadem bastı.

ŞİRİN PAYZIN NEDEN YOK?

Şirin Payzın, birlikte program yaptığı Emin Çapa ile beraber 5 Haziran'dan bu yana Halk TV'de görünmüyor.

Seçimlerden önce AK Partilileri tehdit ederek seçimden sonra hesap sorulacağını belirtmişti.

En son seçim akşamı yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'nun yenilmediğini, bu sonuçlara yenilgi demenin doğru olmadığını belirten Payzın, aylardır canhıraş bir şekilde desteklediği Kılıçdaroğlu'nun kaybetmesi sonrasında ortadan bir anda kayboldu.

Payzın'ın görünmemesiyle ilgili iki güçlü iddia dillendiriliyor.

Birincisi, Payzın sezonluk izin hakkını kullanarak yaz tatiline çıktı.

İkincisi ise seçim sonrasında alt üst olan muhalefetteki olumsuz gelişmeler Halk TV'ye de yansıdı.

CHP tarafından fonlanan kanalda işler istendiği şekilde gitmeyince dağılma süreci de başlamış oldu.

Bazı iddialara göre kanal satılığa çıkmış durumda. Kanaldaki bazı gazeteciler de bu durumdan olumsuz etkilenmiş durumda. Bu nedenle Payzın, Çapa ve birçok gazeteci için yolun sonuna gelindi.

Konuyla ilgili Şirin Payzın veya Emin Çapa'dan hala bir açıklama henüz yok.