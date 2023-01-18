Sinop’ta otomobil istinat duvarına çarptı: 2 yaralı
Sinop’ta istinat duvarına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Genel 18.01.2023, 10:04
Necati K, otomobilini kent merkezinde Zeytinlik Mahallesi Kartal Caddesi'nde boş alana park etmek istedi.
Bu sırada kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki istinat duvarına çarparak durabildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan Remziye K. ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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