Sinop'ta denizde hortum oluştu
Sinop'un Türkeli ilçesinde, dün gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanağın ardından deniz üzerinde hortum oluştu.
Genel 26.06.2022, 15:09 26.06.2022, 15:14
Kirtozaltı açıklarında denizde oluşan hortum vatandaşlarca görüntülendi.
Hortum, su kütlesini havaya kaldırarak etrafından çevirdi.
Kıyıya kadar ulaşan hortum daha sonra etkisini kaybetti.
Yaklaşık 10 dakika süren hortum paniğe yol açtı.
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