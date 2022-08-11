Sınırlardan geçmeye çalışan 192 kişi yakalandı
Son kırk günde yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 192 kişinin yakalandı.
Genel 11.08.2022, 11:42
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), son 40 günde yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 192 kişinin yakalandığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, sınırlardaki yasa dışı geçişlere karşı mücadelenin aralıksız sürdüğü belirtildi.
Son 40 günde Edirne, Hatay, Şanlıurfa ve Mardin'deki sınır bölgelerinden yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 192 kişinin yakalandığı belirtilen açıklamada, yapılan incelemede yakalananlardan 75'inin FETÖ, 28'inin PKK/KCK/YPG, birinin DHPK-C ve birinin de terör örgütü DEAŞ mensubu olduğunun belirlendiği kaydedildi.
Kaynak: AA
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