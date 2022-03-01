Sınırda yakalanan FETÖ üyelerine tutuklama

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi iki kişi tutuklandı.

Güvenlik güçleri Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde, Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan FETÖ şüphelileri M.B. ve D.A'yı yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Meriç Adliyesine getirildi.

Şüpheliler M.B. ve D.A, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.