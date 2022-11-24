Sınırda yakalanan FETÖ üyelerine tutuklama

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından dün İpsala ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgede yakalanan C.M. ve M.F.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesine getirilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.