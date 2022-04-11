Sınırda yakalanan FETÖ üyelerine tutuklama
- Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 6 FETÖ üyesinden 4'ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
Genel 11.04.2022, 12:31
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 6 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisinden 4'ü tutuklandı.
Güvenlik güçleri tarafından 1. derece askeri yasak bölgede gözaltına alınan İ.A, M.A, O.Y, E.Y, A.A. ve E.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Keşan Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden İ.A, M.A, E.Y. ve A.A. savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Güvenlik güçlerince 4 gün önce Enez ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda Yunanistan'a kaçmaya çalışan İ.A, M.A, O.Y, E.Y, A.A. ve E.A. yakalanmıştı.
Kaynak: AA
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