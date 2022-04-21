Sınırda yakalanan FETÖ üyeleri tutuklandı

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken sınırda yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 7 kişiden 5'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, iki gün önce İpsala ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda yakalanan FETÖ zanlısı 7 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesine getirilen şüphelilerden G.Ö, Ö.F.K, S.A, R.C. ve V.D. savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer zanlılar D.K. ve H.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.