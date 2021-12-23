Sınırda yakalanan eski üsteğmene tutuklama
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi eski üsteğmen çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Genel 23.12.2021, 11:06
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerince sınırda gözaltına alınan meslekten ihraç edilen yüzbaşı E.A. ile üsteğmen H.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesine getirilen şüphelilerden H.A, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, E.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Güvenlik güçlerinin iki gün önce İpsala ilçesine bağlı Esetçe beldesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan FETÖ şüphelisi ihraç yüzbaşı E.A. ile ihraç üsteğmen H.A. yakalanarak gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA
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