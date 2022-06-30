Sınırda 29'u terör örgütü mensubu 31 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, yasa dışı yollardan sınır geçişi yapmaya çalışan 29'u terör örgütü mensubu 31 kişinin yakalandı.
Genel 30.06.2022, 16:03
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre son 10 günde Edirne, Hatay, Şanlıurfa, Iğdır ve Şırnak sınırlarından kaçak geçmeye çalışan 31 kişi, sınırı geçemeden yakalandı.
Yakalananlardan 16'sının FETÖ, 11'inin PKK ve 2'sinin DEAŞ mensubu olduğu belirlendi.
Kaynak: AA
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