Sinir krizi geçirip iki katlı evlerini yaktı
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde sinir krizi geçiren bir kişi, kendine ve ailesine ait iki katlı evlerini ateşe verdi.
Genel 13.10.2022, 07:33
Vatan Mahallesi 1. Olcay Sokağı'nda sinir krizi geçiren Rıdvan Ö. ailesiyle yaşadığı 2 katlı evini yaktı.
İhbar üzerine, bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede söndürüldü.
Olay yerine gelen komşuları Rıdvan Ö.'ye tepki gösterirken mahallede bir süre tartışma yaşandı.
Polis ekipleri Rıdvan Ö.'yü gözaltına alırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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