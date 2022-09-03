Sınır hattında kaçakçılara yönelik operasyon

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, sınırlarda kaçakçılara geçit verilmediği belirtildi.

Açıklamada, Van ve Hakkari sınır hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde, 100 av tüfeği, 20 tabanca, 163 bin 47 gram metamfetamin, 153 bin 257 gram toz esrar, 25 bin 620 gram eroin ele geçirildiği kaydedildi.