Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 3 şüpheli daha gözaltında
Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayeti soruşturması kapsamında 3 kişi daha gözaltına alındı.
Genel 25.01.2023, 12:57 25.01.2023, 13:04
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, şüpheliler T.D., E.Y. ve S.Ö. hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, başsavcılığın talimatı üzerine şüphelileri gözaltına aldı. İfade ve işlemleri sürüyor.
Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile 30 Aralık 2022'de Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde bir binadan çıktığı sırada motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.
Saldırıda Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş kaldırıldığı hastanede vefat etmişti.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada 15 şüpheli tutuklanmış, 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.
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