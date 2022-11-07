Silopi'deki izinsiz gösteride 50 kişi gözaltına alındı
Şırnak Valiliği, Silopi ilçesinde dün aralarında HDP milletvekillerinin de bulunduğu grubun düzenlediği izinsiz gösteride 50 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Genel 07.11.2022, 17:17
Valilikten yapılan açıklamada, Başverimli beldesi HDP binası önünde aralarında milletvekillerinin de bulunduğu yaklaşık 500 kişilik grubun Habur Sınır Kapısı'na izinsiz gösteri yapmak için toplandığı belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Protesto için toplanan gruplara dağılmaları gerektiği, eylemlerinin yasal olmadığı konusunda uyarılarda bulunulmasına rağmen grupların dağılmamakta ısrar etmeleri üzerine, Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca TOMA ve göz yaşartıcı gaz ile müdahaleye başlanmıştır. Konu ile ilgili 50 kişi gözaltına alınarak haklarında yasal işlemler başlatılmıştır."
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