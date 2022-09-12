Silivri'deki cezaevinin tabelası değiştirildi
İstanbul'da bulunan Silivri Ceza İnfaz Kurumları'nın tabelası, "Marmara Ceza İnfaz Kurumları" olarak değiştirildi.
Genel 12.09.2022, 18:22
Adalet Bakanlığının Silivri Cezaevi'nin adının "Marmara Cezaevi" olarak değiştirilmesi kararının ardından cezaevi kampüsünün girişinde bulunan tabelada değişiklik yapıldı.
Tabelada yer alan "Silivri" yerine "Marmara" yazısı asıldı.
Kampüsün girişinde yeni konulan tabelada "Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü" yazıldığı görüldü.
Kaynak: AA
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