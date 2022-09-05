Silivri'de elektrikli ev aletleri fabrikasındaki yangın çıktı
İstanbul Silivri'de elektrikli ev aletleri üretilen bir fabrikada çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Genel 05.09.2022, 21:14
Alipaşa Mahallesi Derinyol Sokak'ta bulunan, tek katlı 4 ayrı bölümden oluşan elektrikli ev aletleri üretim fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Çevredeki tarlalarda çalışan iş makineleri fabrikayı çevreleyen duvarları yıktı.
Yaklaşık 10 dönüm alanda yer alan fabrikada etkili olan yangın rüzgarın da etkisiyle batı bölümünde yoğunlaştı.
BEDAŞ ekipleri önlem amacıyla Alipaşa Mahallesi'nin elektriğini kesti.
İtfaiyenin yangını söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor.
Kaynak: AA
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