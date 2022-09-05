Silivri Cezaevi'nin ismi değişti
İstanbul Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ın başvurusunun ardından Adalet Bakanlığı, Silivri Cezaevi'nin adının Marmara Cezaevi olarak değiştirilmesine karar verdi.
Genel 05.09.2022, 17:42
İstanbul Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, ilçenin itibarına zarar verdiği gerekçesiyle Silivri Cezaevi'nin adının değiştirilmesi için cuma günü Adalet Bakanlığı'na başvurmuştu.
Türkiye gazetesinin haberine göre; Yılmaz, dilekçesinde "Silivri denilince insanların aklına cezaevi geliyor. Bu da ilçemizin gelişmesini negatif yönde etkiliyor" ifadelerini kullandı.
Başvuruyu değerlendiren Bakanlık, bu ismin Marmara Cezaevi olarak değiştirilmesini kararlaştırdı.
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