Silivri Cezaevi'nin ismi değişti

İstanbul Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, ilçenin itibarına zarar verdiği gerekçesiyle Silivri Cezaevi'nin adının değiştirilmesi için cuma günü Adalet Bakanlığı'na başvurmuştu.

Türkiye gazetesinin haberine göre; Yılmaz, dilekçesinde "Silivri denilince insanların aklına cezaevi geliyor. Bu da ilçemizin gelişmesini negatif yönde etkiliyor" ifadelerini kullandı.

Başvuruyu değerlendiren Bakanlık, bu ismin Marmara Cezaevi olarak değiştirilmesini kararlaştırdı.