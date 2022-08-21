Silahını temizlerken kazara babaannesini vurdu
Kırıkkale'de tüfeğini temizlediği sırada kazara babaannesini vuran torun gözaltına alındı.
Genel 21.08.2022, 09:17
İddiaya göre, A.Y. , Yenimahalle Cemal Gürsel Caddesi'ndeki evlerinin bahçesinde tüfeğini temizlediği sırada kazara babaannesi D.Y'yi vurdu.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Yaralı kadın, ilk müdahalesinin ardından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.
Zanlı A.Y. gözaltına alındı.
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