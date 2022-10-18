Silah sesini duyup balkona çıkan komşu yaralandı
Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde silahla vurulan 2 kişi yaralandı.
Genel 18.10.2022, 07:22
Yavuz Selim Mahallesi 3. Olgun Sokak'ta Y.G. arasında daha önceden husumet bulunan Hasan Duman'ın evinin önüne gelerek balkon penceresine pompalı tüfekle ateş etti.
Pompalı tüfekten çıkan saçmalar isabet eden Duman ve evinin balkonunda bulunan komşusu Süleyman Gazze yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.
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