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Silah kaçakçılığı operasyonu: 22 gözaltı

Yalova'da polisin silah kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonda 22 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Genel 17.10.2022, 13:20 17.10.2022, 13:24
Silah kaçakçılığı operasyonu: 22 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde 11-15 Ekim'de il genelinde silah kaçakçılığı yapan ve silah bulunduran şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele, Narkotim ile KOM Şube Müdürlüğü resmi, sivil ve motorize ekiplerinin katılımıyla 22 adrese eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonda, silah kaçakçılığı ve genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi suçu şüphelisi oldukları tespit edilen 22 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 14 tabanca, 370 çeşitli çap ve marka fişek, 60 av tüfeği fişeği, 4 pompalı otomatik av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 40 kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adli mercilere sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğer zanlıların işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
#Yalova #silah kaçakçılığı
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