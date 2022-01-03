Sıfırın altında 21,7 dereceyi gördüler
Sivas'ın İmranlı ilçesinde hava sıcaklığı sıfırın altında 21,7 dereceye kadar düştü. İmranlı Türkiye'nin en soğuk yeri olurken bu ilçeyi Ağrı'nın Taşlıçay ilçesi izledi.
Genel 03.01.2022, 20:21
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan verilere göre, günün en düşük sıcaklığının ölçüldüğü İmranlı'yı, sıfırın altında 20,3 dereceyle Ağrı'nın Taşlıçay ilçesi takip etti.
Hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'nda 20,2, Erzurum'un Tekman ilçesi Hacı Ömer köyünde 19,6 ve Van'ın Çaldıran ilçesi Bezirhane köyünde 17,8 kaydedildi.
Yine sıfırın altında olmak üzere sıcaklık, Ağrı'nın Hamur ilçesinde 17, Cumaçay Beldesi'nde 16,3, Muş'un Malazgirt ilçesinde ise 16 derece ölçüldü.
Soğuk hava Sivas merkez ve ilçelerinde de etkili oldu.
Sıcaklığın gece sıfırın altında 7, gündüz ise 5 dereceye kadar düştüğü kentte, soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.
Kaynak: AA
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