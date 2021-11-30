Şiddetli lodos ağaçları devirdi, trafik ışıklarına zarar verdi
Şiddetli lodosun etkili olduğu kentlerden biri olan Afyonkarahisar'da bazı ağaçların devrildiği, trafik ışıkları ve levhaların zarar gördüğü bildirildi.
Genel 30.11.2021, 17:08
Afyonkarahisar'da lodos hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte dün gece etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle, kara yollarındaki bazı ağaçlar devrildi, trafik ışıkları ve levhalar zarar gördü.
Binaların çatılarından düşen kiremit ve benzeri cisimlerin bazı araçlarda hasar oluşturduğu bildirildi.
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü yetkilileri, kendilerine herhangi bir ihbar gelmediğini ancak olumsuzluklara karşı alarm durumunda olduklarını belirtti.
Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü yetkilileri ise lodosun akşam etkisini yitireceğini, yerini yağmur ile yüksek kesimlerde kara bırakacağını kaydetti.
Kaynak: AA
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