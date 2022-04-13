Sıcaklıklar ne zaman artacak?

Meteoroloji'den sevindiren haber geldi. Bir süredir mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklık, yarından itibaren artacak. Hafta sonuna kadar mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Pazar günü başlayacak yağışlı hava yeni haftada etkili olacak.

Güneş yüzünü gösterecek, sıcaklık artacak. Hafta sonuna kadar mevsim normallerinin üzerinde olacak.

3 büyük ilde hava nasıl olacak?

İstanbul'da sıcaklığın yarın 15 derece, cuma günü en düşük 7 en yüksek 18 derece, cumartesi günü de en düşük 8 en yüksek 17 derece olması bekleniyor.

Ankara'da önümüzdeki hafta başına kadar yağış beklenmiyor. Yarın günün en yüksek sıcaklığı 14 derece, cuma günü en düşük 3 en yüksek 17, cumartesi günü de en düşük 5 en yüksek 20 derece olacağı tahmin ediliyor.

İzmir'de de sıcaklık hafta sonuna kadar 20 ila 24 derece olacak.

Yağmurlu hava pazar günü yeniden geliyor

Türkiye, hafta sonundan itibaren ise yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisi altına girecek.

Pazar gününden itibaren yeni bir yağışlı havanın görülmesinin beklendiğini belirten Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci şöyle konuştu:

"Cumartesi günü için ülkemizin güneydoğusunda yani Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinde; Ağrı, Van, Hakkari çevrelerinde aralıklı yağış bekliyoruz. Yağmur şeklinde görülecek yağışlar pazar gününden itibaren 4 gün boyunca ülkemizi etkisi altına alacak."

TRT