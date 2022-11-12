Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, Ege ve Karadeniz'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerin 2-4 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

İç ve kuzey kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.