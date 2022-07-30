Sıcaklıklar hafta sonu artacak

Hafta sonunda Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine seyredecek. Termometrelerin 40 derecenin üzerine çıkacağı bölgede hafta boyu sıcaklıklar aynı değerde kalacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Artvin, Ardahan, Kars ve Iğdır çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Termometreler 40 derecenin üzerine çıkacak. Sıcaklık hafta boyunca aynı değerlerde kalacak. Ankara, İstanbul ve İzmir'de sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.

Karadeniz Bölgesi ve Karadeniz'in Marmara'ya bakan tarafında sağanak geçişleri önümüzdeki hafta boyunca devam edecek.

En yüksek sıcaklık değerlerinin, İstanbul'da 32, İzmir'de 35, Antalya 31-32, Adana 35-36, Diyarbakır'da 41, Samsun'da 28-30 derece civarında seyretmesi bekleniyor.

Uzmanlar, özellikle güneş ışınlarının en dik geldiği 10.00-16.00 saatleri arasında güneş ışınlarına maruz kalınmamasını tavsiye etti.