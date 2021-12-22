Sezai Aydın toprağa verildi

Aydın için Üsküdar'daki Şakirin Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı.

Camide, Sezai Aydın'ın çocukları Hüseyin Aydın, Arda Aydın ve İdil Cemre taziyeleri kabul etti. Cenaze namazına, sanatçının ailesi ve yakınları ile sevenleri katıldı.

Sanatçı Sezai Aydın'ın cenazesi, Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.