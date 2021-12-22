Sezai Aydın toprağa verildi
Tedavi gördüğü hastanede 69 yaşında hayatını kaybeden tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Sezai Aydın son yolculuğuna uğurlandı.
Genel 22.12.2021, 14:50
Aydın için Üsküdar'daki Şakirin Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı.
Camide, Sezai Aydın'ın çocukları Hüseyin Aydın, Arda Aydın ve İdil Cemre taziyeleri kabul etti. Cenaze namazına, sanatçının ailesi ve yakınları ile sevenleri katıldı.
Sanatçı Sezai Aydın'ın cenazesi, Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.
Kaynak: AA
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