Seyyar satıcıyı darbeden zabıta görevden uzaklaştırıldı

Merkez Seyhan ilçesinde zabıta ekibi, sokakta sebze satışı yapması nedeniyle bir kişiyle tartıştı.

Tartışmanın büyümesiyle zabıta ekibindeki bir personel seyyar satıcıyı darbetti.

Zabıtanın yere düşen seyyar satıcıya vurmaya devam etmesi üzerine çevredeki vatandaşlar araya girip olayı sonlandırmaya çalıştı.

Bu sırada, zabıta personeli vatandaşa da tepki gösterdi.

Olayı, bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

- Zabıta memuru görevinden uzaklaştırıldı

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, seyyar satıcıyı evinde ziyaret ettiklerini belirtti.

Akay, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kamuoyunun ve bizlerin vicdanını yaralayan münferit bir olay üzerine, ilgili zabıta memuru görevden uzaklaştırılıp yasal işlemler başlatılmıştır. Vatandaşımıza geçmiş olsun ziyaretine gidip, tüm bu süreçte yanında olacağımızı, bir daha hiçbir emekçimizin mağdur olmaması adına gerekli tüm önlemleri alacağımızı belirttik."