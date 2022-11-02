Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Çankırı'da seyir halindeyken alev alan araç otomobil kullanılamaz hale geldi.
Genel 02.11.2022, 13:48
Cumhuriyet Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Sokak'ta Dursun Andinç idaresindeki 18 DZ 192 plakalı otomobilden hareket halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle dumanlar yükseldi.
Sürücünün indiği araç, alev alarak yanmaya başladı. Çevredekilerin ilk müdahaleyi yaptığı otomobildeki yangın, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi.
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